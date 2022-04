Nelle scorse settimane, Lucasfilm ha rilasciato il primo trailer dedicato ad Obi-Wan Kenobi. La nuova serie originale ambientata nella Galassia di Star Wars avrebbe dovuto fare il proprio debutto il 25 maggio 2022.

Tuttavia, i piani di Disney+ sono cambiati e il lancio è stato posticipato. Per fortuna, il cambiamento è minimo e la nuova data scelta è il 27 maggio 2022. A confermare questo rinvio ci ha pensato lo stesso Ewan McGregor con un video pubblicato su YouTube.

Durante l’annuncio, l’attore che interpreta il maestro Jedi Obi-Wan Kenobi ha anche fatto un annuncio che farà felici tutti i fan della saga. La serie farà il proprio debutto su Disney+ con ben due episodi che usciranno in contemporanea.

Obi-Wan Kenobi non arriverà più il 25 maggio su Disney+ ma il debutto della seire originale è stato rinviato di qualche giorno

Purtroppo al momento non ci sono ulteriori dettagli in merito alle vicende che avranno Obi-Wan Kenobi come protagonista. Per il momento dobbiamo accontentarci delle scene viste durante il trailer che mostrano gli Inquisitori alla ricerca del maestro Jedi, nuovi pianeti ed improbabili alleati nella lotta per la sopravvivenza.

Inoltre, è stato confermato il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Darth Vader, quindi possiamo aspettarci uno scontro tra il Signore Oscuro dei Sith e il suo vecchio mentore. Nel cast inoltre troviamo Rupert Friend, Joel Edgerton, Benny Safdie, Maya Erskine, Bonnie Piesse, O’Shea Jackson Jr e molti altri ancora.

La serie è diretta da Deborah Chow, già regista si alcune puntate di The Mandalorian e The Walking Dead. La scrittura invece è affidata a Joby Harold, sceneggiatore di King Arthur: Il potere della Spada e Army of the Dead.