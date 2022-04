Il debutto di Top Gun: Maverick nelle sale cinematografiche si sta avvicinando. Il prossimo 25 maggio sarà possibile tornare a volare tra i cieli a bordo di un caccia della Marina degli Stati Uniti.

Il film era inizialmente previsto nel 2020, ma a causa della pandemia è stato posticipato più volte. Finalmente, la data definitiva di uscita è stata fissata per il 25 maggio in Italia e il 27 maggio negli Stati Uniti.

Il nuovo trailer ufficiale è stato pubblicato su YouTube e mostra alcune adrenaliniche sequenze d’azione. Infatit, il film sarà il seguito diretto della pellicola Top Gun del 1986 e permetterà anche alle nuove generazioni di rivivere il mondo della scuola di volo militare più famosa del mondo.

Top Gun: Maverick vedrà il ritorno di Tom Cuise nel ruolo del pilota Pete “Maverick” Mitchell, interpretazione che l’ha reso famoso in tutto il mondo

Tra i principali protagonisti troviamo Tom Cruise e Val Kilmer che riprenderanno i loro ruoli già interpretati nella pellicola predente. Al loro fianco troveremo anche Miles Teller, Jennifer Connelly, Glen Powell, Jon Hamm ed Ed Harris.

La storia di Top Gun: Maverick è ambientata 34 anni dopo le vicende narrate nel primo film e vede il ritorno di Pete “Maverick” Mitchell come istruttore di volo della scuola di piloti “Top Gun“.

La regia del film è affidata a Joseph Kosinski, già dietro la cinepresa in film del calibro di Tron: Legacy (2010), Oblivion (2013) e Fire Squad – Incubo di fuoco (Only the Brave) (2017). La sceneggiatura invece è affidata a Ehren Kruger, Christopher McQuarrie e Eric Warren Singer.