Su Amazon Prime Video nel 2023 farà il proprio debutto una nuova stagione di Takeshi’s Castle. Lo show fungerà da reboot per il programma, che è stato reso celebre in Italia dalla Gialappa’s Band sotto il nome di Mai dire Banzai. Per chi non conoscesse Takeshi’s Castle, si tratta di un game show in cui 100 concorrenti devono superare varie prove di abilità e fortuna per riuscire a espugnare il Castello del Conte Takeshi. Le varie prove erano piuttosto selettive, quindi molti dei concorrenti non riuscivano a superarle. Nonostante si partisse da un numero di 100 partecipanti, nello scontro finale con il Conte Takeshi si contavano solo una decina di concorrenti. Al vincitore spettava un ricco premio di 1 milione di yen.

Come confermato da Deadline, Takeshi’s Castle è pronto per tornare a far divertire i nuovi telespettatori. Al progetto promosso da Amazon Prime Video parteciperà anche Takeshi Kitano, storico ideatore della prima versione oltre che regista di culto giapponese.

non è chiaro a chi sarà affidato il commento Italiano. Infatti, una parte integrante dello show sono proprio le voci che accompagnano le vicende dei 100 partecipanti. Nella versione originale le voci della Gialappa's Band erano in grado di strappare più di un sorriso. In tempi più recenti, le varie edizioni di Takeshi's Castle sono state affidate a Lillo & Greg, Trio Medusa, Teo Mammucari e Juliana Moreira e molti altri.

Il ritorno di questo show cult per la TV Giapponese, oltre che italiana, coincide anche con la voglia di investire sui prodotti nipponici da parte di Amazon. Su Prime Video arriverà anche Modern Love, My Lovely Yokai Girlfriend e Bake Off Japan solo per citare alcuni titoli.