Euronics propone al pubblico italiano una campagna promozionale assolutamente interessante, con alcune delle migliori occasioni da non lasciarsi sfuggire, nell’ottica sempre di cercare di spendere sempre il minimo indispensabile.

Tutti gli sconti che andremo effettivamente a raccontarvi, sono da considerarsi disponibili solamente presso i negozi fisici sparsi per il territorio, ma con limitazioni importanti. Purtroppo, come spesso accade parlando di Euronics, sono da notare le differenze legate ai soci di appartenenza.

Scoprite in esclusiva le offerte Amazon, ed i tantissimi codici sconto gratis, che vi aspettano sul nostro canale Telegram.

Euronics: che occasioni incredibili vi aspettano

Spesa ai minimi storici per tutti gli utenti da euronics, il nuovo volantino convince pienamente con una lunghissima serie di sconti incredibili, che raggiungono il proprio culmine con l’Honor 50, un modello di fascia medio-alta, impreziosito dalla presenza di un display incredibile e di un processore performante, nonché comunque un prezzo finale di soli 499 euro.

Volendo invece puntare verso modelli decisamente più economici, la scelta potrà effettivamente ricadere su uno a scelta tra Motorola E7 Power, Xiaomi Redmi Note 10S, Galaxy A52s o Galaxy A32, passando anche per Galaxy A22 e Vivo Y21. I modelli appena elencati sono commercializzati alle solite condizioni di vendita, con prezzi finali che non vanno oltre i 329 euro previsti per il più costoso fra tutti.

Se interessati all’acquisto, vi potete collegare il prima possibile al seguente link, ricordando però le limitazioni di cui vi abbiamo parlato in precedenza. I prodotti non sono sempre disponibili presso tutti i punti vendita, controllate attentamente il socio di appartenenza.