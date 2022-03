Telegram aggiorna l'app con una novità super attesa, ecco cosa include

Telegram lancia il suo nuovo aggiornamento che migliora nettamente la gestione dei download rispetto a qualche tempo fa. In basso trovate tutte le nuove caratteristiche.

Telegram: questo è il nuovo aggiornamento sulla gestione dei download

L’aggiornamento di oggi introduce strumenti per aiutarti a controllare i tuoi download, per inviare documenti con un tocco, per riorganizzare gli album di contenuti multimediali prima dell’invio, per trasformare il tuo canale in una stazione TV, e altro ancora.

Gestione dei download. Gli utenti Telegram possono inviare file di qualsiasi tipo fino a 2 GB ciascuno e accedervi da qualsiasi dispositivo – grazie a un archivio cloud illimitato. Quando i file vengono scaricati manualmente, ora appare una nuova icona nella barra di ricerca. Tocca l’icona o vai nella scheda ‘Download’ all’interno dell’area di Ricerca per visualizzarli e gestirli – metti in pausa e riprendi tutti i download o i singoli elementi, e selezionali singolarmente per aumentare la priorità o visualizzarli nella chat.

Menu allegati ridisegnato. Quando invii foto o video multipli, tocca ‘… selezionati’ nella parte superiore del pannello per vedere l’anteprima dell’album prima che venga inviato – e per riorganizzare o rimuovere i media selezionati. Su iOS, il menu degli allegati è stato completamente ridisegnato per raggiungere l’app Android. L’opzione della fotocamera è ora meravigliosamente integrata nella galleria e una nuova barra di navigazione consente l’accesso rapido a foto, file, condivisione della posizione e altro.

Integrazione dirette streaming. Gestisci le Dirette streaming nei tuoi gruppi e canali usando software esterni come OBS Studio.