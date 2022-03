Il browser Chrome di Google è stato aggiornato alla versione 100, quasi 14 anni dopo che il mondo è stato esposto al suo design elegante e all’’omnibox’ nel 2008. Per la maggior parte della sua storia, il browser del gigante della ricerca ha ricevuto un nuovo numero di versione ogni sei settimane, ma l’anno scorso l’azienda è passata a un programma di quattro settimane per offrire nuove funzionalità più rapidamente. Secondo Google, l’aggiornamento della versione 100 è ora disponibile su canali stabili per Windows, Mac, Linux, Android e iOS.

La prima versione a tre cifre di Chrome è arrivata con meno funzionalità e più ‘correzioni e miglioramenti’. L’alterazione più evidente è l’introduzione di un nuovo logo. Il nuovo design elimina alcuni dettagli in ombra dal logo precedente, risultando in un aspetto più piatto e più in linea con le icone delle app per gli altri servizi di Google.

Chrome 100 introduce un nuovo logo

Altre modifiche in Chrome 100 includono l’eliminazione della ‘modalità luce’ nell’app Android del browser, che originariamente avrebbe dovuto utilizzare meno dati mobile e caricare i siti online più velocemente. Tuttavia, come ha affermato il responsabile dell’assistenza di Chrome Craig Tumblison in un post sul blog il mese scorso, la funzione è diventata meno importante da quando le velocità dei dati mobili si sono ridotte e Chrome è diventato più efficiente in termini di dati in generale.

Si temeva che il passaggio alla versione 100 potesse causare problemi ai siti Web che riconoscono solo i browser con numeri di versione a due cifre. Tuttavia, dato che Google avvisa da mesi del cambiamento, è probabile che eventuali grossi difetti siano già stati individuati e risolti. In caso contrario, Google ha dichiarato di essere in grado di bloccare il numero di versione del suo browser a 99 mentre questi problemi vengono risolti.