La prenotazione degli appuntamenti in Google Calendar è diventata molto più semplice, grazie all’aggiunta di una nuova funzione di pianificazione degli appuntamenti all’app del calendario.

La funzione di pianificazione degli appuntamenti, resa disponibile per la prima volta ai clienti paganti di Google Workspace a giugno, consente agli utenti di condividere la propria disponibilità tramite un sito Web di prenotazione.

Google Calendar: l’aggiornamento è in arrivo sulla piattaforma

Stakeholder esterni, clienti, partner e altri possono utilizzare questa pagina di prenotazione per organizzare riunioni di persona o video tramite Google Meet. L’aggiunta di un appuntamento prenotabile a Google Calendar è semplice come aggiungere un nuovo evento o attività e può essere eseguita sul desktop selezionando l’icona più. Tuttavia, per utilizzare questa funzione, devi disporre di un account Google Workspace Individual premium.

Sebbene la funzione di pianificazione degli appuntamenti in Google Calendar possa sembrare simile alla funzione di slot per appuntamenti esistente, servono a scopi fondamentalmente diversi.

La funzionalità degli slot per appuntamenti di Google Calendar è pensata per casi d’uso interni in cui non sai chi deve incontrarti ma vuoi renderti disponibile. Ad esempio, gli istruttori possono utilizzarlo per ospitare l’orario di ufficio e un reparto IT può rendersi disponibile ai dipendenti che riscontrano problemi con il computer.

La pianificazione degli appuntamenti, d’altra parte, è più adatta per casi d’uso esterni e consente a chiunque al di fuori dell’organizzazione di prenotare riunioni, compresi coloro che non dispongono di un account Google. Tuttavia, non dovrai preoccuparti delle doppie prenotazioni o della riprogrammazione degli appuntamenti, perché la funzionalità consente il rilevamento automatico dei conflitti con gli eventi di Google Calendar correnti.

Con le aziende che iniziano a implementare regole di lavoro ibride, questa maggiore flessibilità semplifica l’organizzazione di riunioni e la condivisione della tua disponibilità in un modo adatto a tutti.