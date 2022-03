Nuove occasioni di risparmio hanno fatto la propria comparsa da Comet, all’interno del nuovissimo volantino, gli utenti si ritrovano infatti a poter scoprire quali sono i prezzi più bassi del momento, spendendo pochissimo per l’acquisto di top di gamma di ultima generazione.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente conveniente per tutti, ricordando appunto che l’accessibilità della campagna è direttamente garantita ad ogni cliente sul territorio nazionale, ma anche per coloro che vorranno effettivamente affidarsi al sito ufficiale per i propri acquisti (la spedizione è gratis al superamento dei 49 euro).

Comet show: scoperti gli sconti più pazzi del mese

Un Black Friday anticipato è stato attivato da Comet in questi giorni nei vari punti vendita in Italia, il modello più scontato degli ultimi tempi, è chiaramente lo Xiaomi Redmi Note 10 5G, anche da Comet risulta essere acquistabile a soli 179 euro, nella sua variante da 64GB di memoria interna.

Volendo invece approfondire la campagna promozionale, notiamo la presenza di altre ottime occasioni da non lasciarsi sfuggire, come ad esempio l’accoppiamento Galaxy Z Fold3 a 899 euro o Galaxy S21 FE a 679 euro, con il Galaxy Tab A8 2021, quest’ultimo letteralmente regalato con l’acquisto di uno dei suddetti modelli.

Le promozioni disponibili sono davvero tantissime, notiamo anche la presenza degli ultimi Oppo Find X5, tra cui spiccano il modello base a 999 euro, come anche Find X5 Lite a 499 euro e Find X5 Pro, disponibile a 1299 euro. Non potendovi raccogliere ogni singolo sconto nel nostro articolo, consigliamo caldamente di aprire le pagine che trovate a questo indirizzo.