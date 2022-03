Whatsapp come WeTransfer: a breve permetterà di inviare file di grandi dimensioni

Dimentichiamoci dei “tempi bui” di Whatsapp in cui non si potevano inviare file di grandi dimensioni, perché sta per cominciare l’era dei multimedia fino a 2 GB! Preparatevi ad una nuova dimensione limite dei file multimediali (documenti, foto, video) condivisibili all’interno delle chat. Stiamo per andare incontro a Whatsapp come WeTransfer!

Whatsapp come WeTransfer: sulla piattaforma arriva una grande novità

Se la dimensione massima attuale è fissata a 100 MB, presto aumenterà di ben 20 volte fino ad arrivare a 2 GB. Al momento è presente sulla versione 22.7.0.76 di WhatsApp Beta per iOS, ma anche per Android sulle versioni 2.22.8.5, 2.22.8.6 e 2.22.8.7 contrassegnate come compatibili con la funzionalità.

Ovviamente trattasi ancora di test limitati ad un piccolo numero di beta tester. Non sappiamo se WhatsApp estenderà questa funzionalità a più mercati o a più tester in futuro; il team di sviluppo potrebbe anche decidere di fare retromarcia, e lasciare così a 100 MB il limite di grandezza dei file media condivisibili.

Nonostante la novità sia limitata ai beta tester in Argentina, chiunque sia dotato di Programma Beta potrà parteciparvi allo stesso modo. Pertanto vi consigliamo vivamente di procedere con l’iscrizione. Oppure in alternativa, è possibile procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili poi dal portale APK Mirror.

Ma non è l’unica novità che riguarda Whatsapp, perché a marzo l’applicazione ha fatto parlare di sé per via di varie modifiche e correzioni ai suoi servizi. Tra questi vi è la funzione del multi-dispositivo senza smartphone connesso, la possibilità di cambiare la lingua dell’app, ma anche l’ottimizzazione di servizi già presenti nonché le reactions e la nota crittografia end-to-end.