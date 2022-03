In occasione del 12 compleanno del noto store online Aliexpress il produttore Blackview ha deciso di proporre alcuni dei suoi dispositivi con uno sconto notevole del 50%. Tra questi, ci sono sia smartphone rugged sia tablet.

Blackview sconta del 50% tantissimi prodotti per il compleanno di Aliexpress

Blackview è un’azienda piuttosto nota nel settore mobile in quanto solitamente produttrice di ottimi smartphone rugged dal prezzo accessibile ma con delle feature interessanti, come ad esempio le tecnologie Night Vision e Thermal Imaging.

Come già accennato, in occasione del dodicesimo compleanno dello store online Aliexpress, il produttore ha deciso di proporre numerosi suoi dispositivi con un notevole sconto pari al 50%. Le offerte saranno valide fino a venerdì 1 aprile e riguarderanno non solo gli smartphone ma anche i tablet.

Per quanto riguarda gli smartphone, ricordiamo in primis Blackview Oscal S60 Pro. Quest’ultimo può vantare la presenza di una fotocamera con tecnologia IR Night Vision (un sensore Sony IMX219) che garantisce ottimi scatti durante le ore notturne. Oltre a questo, lo smartphone rugged può contare su diverse certificazioni, tra cui IP68, IP69K e MIL-STD-810H, che lo rendono adatto anche per scattare sott’acqua. Il processore è invece il Soc MediaTek Helio A25.Il suo prezzo scontato è di 127,59€ ed è acquistabile a questo link.

Troviamo poi Blackview BV8800. Questo rugged phone risulta più performante rispetto all’altro modello, dato che è alimentato dal SoC MediaTek Helio G96. Il comparto fotografico è invece costituito da tre fotocamere con sensori Samsung ISOCELL JN1 da 50MP, Sony IMX376 IR Night Vision da 20MP e ultra grandangolare da 8MP. Notevole poi la grande batteria da 8380 mAh e con supporto alla ricarica rapida da 33W. Rimangono sempre le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H. Il suo prezzo scontato è di 257,51€ ed è acquistabile a questo link.

Nella lista di smartphone scontati ci sono poi Blackview BV6600 Pro, Blackview A95 è Blackview A100. Blackview BV6600 Pro è dotato della tecnologia Thermal Imaging che permette di utilizzare la fotocamera come un visore termico. La batteria è molto grande con una capienza di 8580 mAh ed il processore è il SoC MediaTek Helio P35. Il suo prezzo è di 265,46€ (a questo link).

Blackview A95 e Blackview A100 hanno invece un design più moderno per chi non ama molto i rugged. Il primo ha un look ispirato molto agli ultimi iPhone, con le tre fotocamere posteriori e tra le caratteristiche troviamo il SoC MediaTek Helio P70 e un display da 6.5 pollici. Il suo prezzo è di 159,50€ (a questo link). Il secondo smartphone, invece, ha un display più ampio da 6.67 pollici e sempre lo stesso processore. Il suo prezzo è di 168,20€ (a questo link).

Come già detto, il produttore ha deciso di scontare anche il tablet Blackview Tab 11. Quest’ultimo è alimentato dal processore Unisoc T618 e vanta la presenza di un display 2k da 10.36 pollici. Il suo prezzo è di 216,61€ (a questo link).