Lo scorso 11 marzo un asteroide noto come 2022 EB5 ha impattato contro la superficie terrestre ma non ha rappresentato nessun pericolo per noi. In queste ore è emerso che un altro asteroide è passato vicinissimo alla Terra, ovvero il corpo celeste noto come 2022 FD1.

Un altro asteroide è passato molto vicino al nostro pianeta lo scorso 25 marzo 2022: ecco cosa è successo

Un altro asteroide noto con il nome di 2022 FD1 è passato molto vicino al nostro pianeta. Il fatto è avvenuto lo scorso 25 marzo 2022 ed è stato individuato dell’osservatore Krisztián Sárneczky, la stessa persona che aveva individuato in anticipo lo schianto dell’asteroide 2022 EB5.

A differenza di quest’ultimo, 2022 FD1 è passato vicinissimo alla Terra ma non ha impattato contro di essa. Il corpo celeste è infatti passato a 8700 km di distanza dalla superficie terrestre alle ore 10 e 13 di venerdì scorso 25 marzo 2022. Dopo di che, l’asteroide ha continuato a vagare nello spazio ad una velocità di 61.200 km/h.

Anche questo corpo celeste non ha quindi rappresentato un pericolo e non è nemmeno andato a scontrarsi con la superficie del nostro pianeta, anche perché le sue dimensioni sono piuttosto piccole. Come già detto precedentemente, vi ricordiamo che lo scorso 11 marzo anche un altro corpo celeste ha sfiorato il nostro pianeta ma non solo, dato che ha anche impattato contro la superficie terrestre. Si tratta dell’asteroide denominato 2022 EB5. Grazie ad alcuni studi ed osservazioni, quest’ultimo è stato individuato ben 2 ore prima dell’impatto ed è stato inoltre segnalato presso il Minor Planet Center dell’Unione astronomica internazionale (Iau).