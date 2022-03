Mesi dopo aver preso in giro il mercato dei token non fungibili (NFT) quando era in lavorazione, il rivenditore di videogiochi GameStop ha lanciato la versione beta del suo mercato NFT.

L’annuncio arriva un mese dopo che GameStop ha annunciato una partnership strategica con Immutable X rivelando un fondo per gli NFT di 100 milioni di dollari.

GameStop integra Loopring per lanciare il suo mercato NFT

In uin annuncio mercoledì 23 marzo, il team di Loopring ha annunciato che la versione beta del mercato NFT di GameStop è stata creata utilizzando la tecnologia di rollup ZK di livello due (L2) di Loopring.

Secondo il team di Loopring, la versione beta del mercato NFT di Gamestop chiamata beta.nft.gamestop.com è ora disponibile.

Secondo il responsabile della crescita di Loopring, Adam Browman, GameStop, attraverso il suo mercato NFT, cerca di fornire un accesso “veloce, economico e sicuro” alla proprietà digitale per tutti coloro che saranno interessati a questo nuovo trend.

Integrandosi con Loopring, Browman spiega che il mercato GameStop consentirà agli utenti di coniare NFT direttamente su Loopring L2 per ottenere “frazioni” delle costose commissioni del gas derivanti dal conio su Ethereum L1, che sono meno di 1 dollaro in media.

Sebbene il mercato sia stato lanciato con funzioni limitate, gli utenti ora possono collegare un portafoglio Ethereum alla piattaforma e aggiungere fondi tramite la soluzione di ridimensionamento di livello 2 di Loopring. Tuttavia, al momento non esiste alcuna funzionalità di trading NFT.

L’impatto dell’annuncio ha fatto salire il prezzo delle azioni GameStop del 17,8%, mentre Loopring (LRC) è sceso del 5%.

I vantaggi dell’integrazione delle soluzioni di livello 2 di Loopring potrebbero essere fondamentali per attirare i trader nel mercato NFT di GameStop.