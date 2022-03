Android: titoli a pagamento adesso gratis sul Play Store, ecco 30 app e giochi

Come capito ormai di frequente, anche questa volta Android sta facendo parlare di sé in tutto il mondo. La piattaforma più nota dal punto di vista dei sistemi operativi mobili è diventata tale proprio per via di una peculiarità: gli aggiornamenti continui. Da tanti giorni si vocifera che un nuovo update sarebbe pronto ad arrivare per tutti i clienti, indistintamente dall’area di appartenenza.

Saranno tante le novità, anche se il pubblico attualmente è concentrato maggiormente su quelle che sono le offerte del Play Store di Google. In tanti hanno riferito infatti che ci sarebbero delle applicazioni e dei giochi a pagamento concessi totalmente gratis al pubblico. La promozione durerà come sempre solo per pochi giorni, quindi conviene affrettarsi.per avere anche le offerte migliori di Amazon ecco il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: questi sono i migliori titoli a pagamento offerti gratis sul Play Store di Google