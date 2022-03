Per il mese di marzo, la migliore promozione prevista da Iliad è la Giga 150. Dopo qualche settimana, quindi, ritorna a listino la promozione da 9,99 euro con chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 150 Giga per navigare in internet.

Iliad prevede importanti promozioni anche per la stagione primaverile. Il provider francese ha deciso di fare il grande passo nel campo della telefonia fissa con le prime promozioni per la Fibra ottica. Al netto di queste nuove offerte di Iliad, prosegue anche l’impegno nel campo delle ricaricabili low cost per la telefonia mobile.

Iliad, confermati anche i tre servizi gratis della Giga 150

La Giga 150 conferma anche quelle che sono le principali condizioni tariffarie per i clienti di Iliad. Gli abbonati del gestore francese avranno infatti accesso anche a tre servizi a costo zero.

In primo luogo, i clienti di Iliad potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso l’estero. Gli utenti potranno quindi comunicare con amici e parenti in giro per il mondo senza alcun costo aggiuntivo rispetto alla ricaricabile di riferimento.

Sempre a disposizione degli utenti di Iliad ci sarà anche il segreteria telefonica a costo zero. Il gestore francese mantiene la rotta per una strategia commerciale opposta a TIM, Vodafone e WindTre. In tal senso, il provider non prevede alcun costo extra per l’ascolto dei messaggi in segreteria.

Ultima sorpresa per la Giga 150 è rappresentato dal servizio 5G a costo zero. Stando alle sue attuali condizioni, il servizio per la navigazione di rete ad alte velocità non prevede alcuna spesa extra sulla ricaricabile.