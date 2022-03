I migliori smartphone sono fortemente scontati da Esselunga, la nuova campagna promozionale convince tutti con prezzi assolutamente da non perdere, con i quali è facilissimo pensare di risparmiare sui vari acquisti effettuati, senza dover mai rinunciare alla qualità generale.

La soluzione corrente resta perfettamente sulle stesse lunghezze d’onda delle promozioni precedenti, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati solo nei vari punti vendita fisici, non sul sito ufficiale, ma nemmeno con differenze territoriali o regionali di alcun tipo.

Esselunga: ecco i migliori sconti del mese

Esselunga convince ancora una volta gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti, con il lancio di una campagna promozionale che sembra avere quasi dell’incredibile. All’interno del volantino si trovano una coppia di dispositivi appartenenti a due mondi completamente differenti, ma comunque ugualmente interessanti.

Il primo è un hard disk esterno, stiamo parlando del toshiba Canvio Basics, nella versione da 1TB, da 2,5 pollici con collegamento USB 3.0, disponibile a circa 39 euro. Nel secondo caso, invece, ecco arrivare le Samsung Galaxy Buds Live, in vendita a 95,40 euro, sono auricolari true wireless in-ear di alto livello, dalle prestazioni assolutamente interessanti.

Entrami i prodotti possono essere acquistati nei singoli punti vendita in Italia, con scorte che dovrebbero riuscire a soddisfare tutte le richieste (almeno teoricamente). La campagna promozionale può essere in parte sfogliata direttamente online a questo link, se volete scoprire altre informazioni in merito e anticiparvi tutte le specifiche tecniche dei modelli discussi.