CoopVoce apre alla battaglia con WindTre e Vodafone: ecco le promo fino a 100GB in 5G

La cosa che in molti non si aspettavano, né gli utenti, né i gestori rivali, è che i provider virtuali potessero prendere il sopravvento improvvisamente in Italia. Questa branca di gestori mobili infatti non riusciva ad ottenere grandi fortune con le sue offerte, visto che il pubblico era praticamente accecato dalle promozioni dei gestori più blasonati. Pian piano però tutto è venuto fuori, come la qualità dei virtuali che oggi riescono a dire la loro tranquillamente. Tra i più importanti e presi in considerazione attualmente c’è CoopVoce.

Questo gestore infatti al momento vanta tanti utenti dalla sua parte, i quali sono il primo biglietto da visita. Nel frattempo ecco anche il secondo identificativo, ovvero le promozioni mobili che rispondono a nome di Evolution e che sono ancora disponibili sul sito ufficiale.

CoopVoce: le migliori offerte sono le Evolution, eccole tutte ancora disponibili con gli stessi prezzi

Basta pagare un piccolo corrispettivo mensile per avere una delle offerte Evolution ancora disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS