Mercedes-Benz AG non taglierà la spesa per i futuri veicoli elettrici anche se deve far fronte alle pressioni sui costi della catena di approvvigionamento provocate dal conflitto Russia-Ucraina, ha affermato martedì l’amministratore delegato della casa automobilistica tedesca.

Ola Kaellenius, parlando durante l’apertura della sua prima fabbrica di batterie per veicoli elettrici (EV) negli Stati Uniti, ha anche affermato che le prospettive finanziarie dell’azienda per il 2022 sono rimaste in vigore nonostante il conflitto.

“Proteggiamo sempre gli investimenti tecnologici e nei prodotti futuri“, ha detto Kaellenius a Reuters. “Questo è il seme che raccoglieremo. Nemmeno durante la pandemia abbiamo ridotto la ricerca e lo sviluppo per progetti cruciali“.

Mercedes sta lavorando con fornitori in Ucraina le cui operazioni sono state interrotte, ha aggiunto, ma era “troppo presto per dire quali saranno le ramificazioni più ampie“.

L’impennata dei prezzi della benzina dall’invasione russa dell’Ucraina ha amplificato le sfide per le case automobilistiche, che fanno ancora affidamento sui veicoli alimentati a combustibili fossili per i profitti. E anche l’aumento dei prezzi dei materiali utilizzati nelle batterie dei veicoli elettrici come il nichel, pesantemente estratto in Russia, ha danneggiato l’industria.

Nonostante le difficolta’ non si tira indietro

Kaellenius sta cercando di accelerare il passaggio di Mercedes da azienda di tecnologia di combustione a un’azienda i cui prodotti non emettono carbonio e si basano su software e potenza di calcolo.

Mercedes e altre case automobilistiche affermate seguono Tesla nelle vendite di veicoli elettrici e nello sviluppo di computer e sistemi software per competere con il flusso di nuove funzionalità e aggiornamenti dell’azienda statunitense.

Il SUV EQS e un SUV elettrico EQE più piccolo, anch’esso prodotto in Alabama, si uniscono a una gamma crescente di SUV elettrici che cercano di sfidare Tesla negli Stati Uniti, in Cina e in Europa.

L’impianto di produzione di batterie, che impiegherà 600 lavoratori, e l’impianto di assemblaggio fanno parte di un investimento da 40 miliardi di euro di Mercedes per passare all’elettrico entro il 2030.

Mercedes, che prevede di produrre batterie per veicoli elettrici in Europa, Nord America e Asia, mira ad avere otto fabbriche di celle con partner in tutto il mondo con una capacità di produrre 200 gigawattora all’anno entro la fine del decennio.

Lo stabilimento di assemblaggio Mercedes Alabama, che quest’anno compie 25 anni, può costruire veicoli sia elettrici che a combustione ed è uno dei più grandi stabilimenti di produzione di veicoli Mercedes al mondo.