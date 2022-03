Il brand Maserati sta guardando con interesse al mondo delle vetture elettriche e vuole farsi trovare preparata per questa grande rivoluzione tecnologica. Ecco quindi che in queste ore è arrivata la conferma del lancio del primo modello completamente elettrico: la GranTurismo Folgore.

Si tratta di un annuncio estremamente importante in quanto Maserati diventa il primo marchio italiano di auto di lusso a realizzare modelli completamente elettrici. Ma i piani dell’azienda sono molto più ambiziosi.

Come confermato durante l’evento di settembre 2020 “MMXX: Time to be Audacious”, il brand sta lavorando allo sviluppo della gamma Folgore. Sotto questo nome verranno lanciate tutte le versioni elettrificate delle vetture attualmente in gamma.

Maserati GranTurismo Folgore, inizia con stile la transizione verso le vetture elettriche del brand del Tridente

L’appuntamento con Maserati GranTurismo Folgore è fissato per il 2023. La vettura sarà realizzata presso lo stabilimento di Mirafiori e manterrà intatto il DNA sportivo del brand. Nonostante al momento non ci siano conferme sulla potenza della vettura, possiamo già anticipare che le prestazioni saranno notevoli.

Infatti, Maserati sfrutterà il know-how derivato dalla Formula E per offrire un’esperienza di guida coinvolgente ma al tempo stesso ricca di comfort ed eleganza. Il marchio del Tridente, inoltre, sta lavorando al debutto del SUV Grecale in versione con powertrain endotermico e in versione full electric.

Tra il 2024 e il 2025, Maserati completerà la gamma Folgore presentando la versione elettrica di tutti i modelli in gamma. Questo significa che vedremo la MC20, la Quattroporte e il SUV Levante nelle varianti a zero emissioni ma senza mai rinunciare alla sportività.

L’obiettivo è arrivare al 2030 offrendo una gamma di veicoli totalmente elettrica che possa mantenere alto il nome Maserati nel mondo. Nonostante la transizione tecnologica, tutte le vetture saranno sviluppate, ingegnerizzate e prodotte in Italia.