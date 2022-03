Se hai mai caricato un video dal tuo telefono su Twitter, sai bene quanto tempo ci vuole per caricarne uno. Ci sono molte variabili che influiscono sulla velocità di upload di contenuti in formato video, e potrebbero dipendere spesso dalla tua connessione. Tuttavia, Twitter ha confermato di aver rilevato alcune problematiche a riguardo che saranno presto risolte.

Come annunciato da Twitter sui suoi account ufficiali, la piattaforma sta lavorando per cambiare il modo in cui elabora i video caricati direttamente da dispositivi Android per migliorare i tempi di caricamento. Con questo intento, è attualmente in fase di lancio una correzione per Android 9 Pie e dispositivi successivi che dovrebbe consentire una risoluzione di 720p o meno (con bitrate da 3,5 Mbps in giù) da condividere più velocemente. I tempi di elaborazione diventeranno più rapidi.

Twitter ufficializza le modifiche imminenti o già avvenute per caricare video più velocemente da dispositivi Android

Per quanto riguarda i video ad alta risoluzione, dovrai aspettare ancora un po’ prima di notare effettivi cambiamenti nella velocità di caricamento dei contenuti. L’azienda sta lavorando per apportare i miglioramenti in merito ai tempi di caricamenti anche per i video che superano i 720p. Twitter non ha fornito molti dettagli ma poiché questo problema è stato già in gran parte attivamente risolto, si spera che non ci vorrà molto tempo anche per i video con una risoluzione elevata.

Per vedere i miglioramenti in azione, assicurati che la tua app di Twitter sia aggiornata. Come per qualsiasi applicazione, potrebbe volerci del tempo prima che l’aggiornamento sia disponibile per tutti. Non è una modifica qualsiasi se consideriamo che molti telefoni vantano fotocamere che raggiungono persino una risoluzione di 1080p in 4K o 8K. Dunque, tempi di caricamento lenti inciderebbero fin troppo con qualità di risoluzione così alte.