LG ovviamente non è rimasta a guardare e ha annunciato il lancio di due nuovi proiettori Smart, affermando che saranno i prodotti più avanzati ad oggi sul mercato.

I nuovi proiettori laser CineBeam 4K possono proiettare un’immagine da 100 pollici su qualsiasi superficie. Come suggerisce il nome, la qualità dell’immagine sarà a piena risoluzione 4K.

Oltre a un design compatto che non risulta mai fuori posto, il punto forte dei nuovi dispositivi Lg è che non necessitano di un posizionamento a centro stanza.

Possono essere avvicinati a pochi centimetri dalla parete dove sarà proiettato l’immagine, rendendo quindi possibile installarli anche sopra il mobile.

Non manca la luminosità adattiva, che andrà ad auto regolarsi in base alla luce ambientale presente nella stanza, per avere sempre un perfetto bilanciamento.

Tra i vari pre-setup d’immagine troviamo la modalità dinamica dei colori e una modalità Film-maker che migliora la qualità della proiezione. Essendo un proiettore Smart con Wi-Fi integrato, troviamo inoltre tutte le app di streaming più popolari come Disney+, Netflix, Amazon Prime Video e YouTube.

Il modello premium dei nuovi proiettori, l’HU715Q, include quattro altoparlanti integrati stereo che secondo LG aumenteranno il senso di immersione nei nostri film preferiti.

“Sempre più consumatori apprezzano la possibilità di guardare i loro contenuti su grandi schermi. Per questo motivo il segmento dei videoproiettori domestici sta registrando una crescita molto forte”, ha affermato Seo Young-jae, vicepresidente senior e capo della business unit di LG.

“Progettato specificamente per gli amanti del cinema e del mercato domestico residenziale, CineBeam offre una luminosità eccezionale, un’eccellente qualità dell’immagine e di suono, nonché una scelta delle app di streaming più popolari grazie al web OS.

Chiunque stia pensando di creare o aggiornare un sistema home theater non rimarrà deluso da un proiettore di LG”.