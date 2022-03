Sconto IVA lanciato da Trony nei giorni di metà Marzo, con tantissime occasioni che possono davvero aiutare i consumatori ad acquistare prodotti di ottimo livello, senza mai comunque pagarli cifre troppo elevate. Il risparmio è notevole su ogni modello, indipendentemente dalla categoria merceologica.

Dopo gli sconti fissi, che prevedevano il superamento di una determinata soglia di spesa, ecco arrivare la riduzione prestabilita, indipendentemente dalla categoria merceologica, o dal valore finale dello scontrino. Gli acquisti, a differenza di quanto stiamo vedendo da Euronics, possono essere completati solo ed esclusivamente nei negozi, ma senza differenze particolari in merito alla localizzazione territoriale.

Trony: le offerte sono ricche di opportunità

La corrente campagna promozionale di Trony punta fortissimo sullo sconto IVA, ovvero offrire all’utente la possibilità di aggiungere al carrello praticamente qualsiasi prodotto presente in negozio, ed in cambio consegnare uno sconto effettivo del 18% (circa), rispetto al prezzo di listino del modello stesso. La riduzione non corrisponde al valore effettivo dell’IVA, proprio perché la tassa viene imposta su un listino decisamente più basso; ricordiamo infatti che sul cartellino leggiamo listino + IVA (applicata proprio a quest’ultimo).

Solo per alcuni modelli, invece, è previsto il cosiddetto Doppio Sconto IVA, il quale corrisponderà ad una riduzione immediata del 34% circa, sempre in base alle considerazioni appena espresse. Per godere comunque di una semplice visione d’insieme di ciò che vi aspetta in questi giorni da Trony, non dovete dimenticare di collegarvi il prima possibile al seguente link, troverete tutte le singole offerte.