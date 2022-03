IPTV: 1000 euro di multa se avete un abbonamento, Guardia di Finanza all'attacco

Quando si sceglie di percorrere una strada, se ne dovrebbero conoscere le dirette conseguenze. Stando a quanto visto, gli utenti che usano una soluzione IPTV non sanno che rischiano davvero grosso, soprattutto con la Guardia di Finanza che è vigile al 100% sul territorio.

L’uso delle VPN ha contribuito alla crescita di questi servizi. Sfruttata in modo legale, una VPN è un servizio consigliatissimo e facile da usare essendo protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti. NordVPN, la migliore VPN attuale, offre un ottimo servizio ed è in offerta con un prezzo scontatissimo.

IPTV: ancora guai in Campania, mezzo milione di persone sotto inchiesta e sanzionate

Anche questa volta addirittura mezzo milione di persone dovranno fare i conti con la legge. Questo è il numero di utenti beccati in una piattaforma in Campania, la quale è stata ovviamente chiusa. Sono 20 gli indagati, i quali rischieranno anche il carcere. Per quanto riguarda le persone abbonate invece si andrà incontro ad una multa da circa 1000 €.

La legge del resto è molto chiara e come descrive ormai da diverso tempo, viene punita la persona che “abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento”.