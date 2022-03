CoopVoce: 3 offerte in regalo con 100GB solo oggi, le Evolution spaccano

Come tanti altri gestori potevano immaginare già diverso tempo fa, i provider virtuali avrebbero ben presto preso il loro posto all’interno del mondo della telefonia mobile.

Sono così tanti i gestori virtuali che risulta davvero difficile tenerli tutti a bada, soprattutto se ad agire è CoopVoce. Il noto provider riesce infatti a dare la sua impronta alle offerte messa in gioco già diversi mesi fa, le quali non rispondono altro che al nome di Evolution. Le soluzioni sono tre ancora tutte disponibili sul sito ufficiale con un prezzo di partenza di soli 4,50 € al mese per sempre e per tutti.

CoopVoce sorprende la concorrenza con le sue offerte migliori, eccone tre della linea Evolution

Come succede di solito, anche questa volta gli utenti avranno un’opportunità eccezionale, ovvero quella di ottenere gratuitamente tantissime soluzioni da parte del gestore CoopVoce. Basta pagare un piccolo corrispettivo mensile per avere una delle offerte Evolution ancora disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS