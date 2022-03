Il progettista e designer automotive Ayoub Ahmad ha scelto di cimentarsi in un progetto avveniristico. La nuovissima HV-001 è una hypercar dalle forme futuristiche che impressiona al primo sguardo ma la sua nascita è altrettanto impressionante.

La vettura non è stata disegnata direttamente da Ayoub Ahmad ma da una Intelligenza Artificiale (AI). Il designer ha utilizzato la progettazione parametrica o progettazione generativa, un tecnica all’avanguardia.

Impostando una serie di parametri da rispettare, l’AI ha realizzato il progetto sviluppando vari algoritmi 3D e definendo il design della HV-001. Le forme particolari sono legate a precise necessità aerodinamiche che favoriscono la downforce e quindi l’aderenza all’asfalto.

Il designer Ayoub Ahmad e una Intelligenza Artificiale hanno immaginato una nuova hypercar chiamata HV-001



A giudicare dalle immagini non possiamo parlare di scocca della vettura ma più di un esoscheletro. Tutti gli elementi portanti sono a vista e sono pensati per offrire la massima resistenza strutturale ma al tempo stesso ottimizzare il fattore aerodinamico e la leggerezza.



Le forme sono volutamente particolari e questo rende difficile la realizzazione. Ecco quindi che per creare le strutture sarà necessario ricorrere alla stampa 3D dell’intero telaio. Ma non solo, anche i cerchi, l’abitacolo e il volante saranno realizzati con la stampa 3D per mantenere lo stesso design della vettura.

Oltre quello che possiamo vedere, c’è tanto lavoro anche nelle zone più nascoste. L’affinamento aerodinamico si intuisce dai profili anteriori e posteriori oltre che dalla carenatura delle ruote per ridurre i vortici e favorire la penetrazione dell’aria.

Ricordiamo che la HV-001 è esclusivamente un concept voluto da Ayoub Ahmad. Al momento non esiste una versione che non sia un render ma chissà se un domani non possa diventare una vera e propria hypercar da strada.