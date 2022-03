Il lancio di una nuova vettura è sempre un momento speciale, soprattutto quando si tratta di una supercar. Ecco quindi che in casa Aston Martin si stanno preparando in grande stile al debutto della V12 Vantage.

La vettura sarà presentata ufficialmente il prossimo 16 marzo come confermato direttamente tramite su Twitter. Mancano quindi pochissimi giorni prima di poter scoprire le forme della coupè sportiva.

L’azienda britannica sta cercando di mantenere il più stretto riserbo e fino ad oggi non sono state condivise foto o anticipazioni di sorta. Stando alla foto promozionale mostrata sul sito ufficiale, la Aston Martin V12 Vantage si configura come una vettura massiccia ma al tempo stesso altamente sportiva.

Tra gli elementi che la caratterizzeranno maggiormente ci aspettiamo la presenza di uno splitter anteriore e di un alettone posteriore che sottolineano la vocazione racing. Inoltre, saranno presenti un sistema di scarico rivoluzionato che permetterà al motore di avere un sound che farà impazzire gli appassionati.

La Aston Martin V12 Vantage sarà spinta da un motore V12 biturbo da 5,2 litri ma al momento non si hanno ulteriori dettagli. Per quanto riguarda la potenza, ci aspettiamo circa 700 cavalli ma si tratta di ipotesi non confermate.

Il modello sarà certamente esclusivo, ma l’azienda britannica potrebbe renderlo estremamente difficile da trovare. Infatti, è prevista la produzione di soli 299 esemplari e quasi certamente i potenziali acquirenti saranno selezionati direttamente dalla casa. Per scoprire tutti i segreti del nuovo bolide Aston Martin non resta che attendere ancora qualche giorno.