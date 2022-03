Il 2022 è sino a questo momento l’anno degli aumenti sui prezzi. Nel corso di queste ultime settimane, molti italiani hanno dovuto affrontare rincari per i costi delle forniture energetiche, così come per i carburanti. Anche nel campo della telefonia mobile sono previsti alcuni rincari. Ad esempio, TIM ha modificato recentemente i suoi listini.

TIM, il costo extra di 2 euro su queste tariffe per l’inizio del 2022

Gli abbonati del gestore italiano che in passato hanno sottoscritto alcune iniziative low cost dedicate alla portabilità del numero, ora si troveranno a pagare un piccolo extra mensile per il rinnovo della tariffa. Nel dettaglio, le rimodulazioni messe in campo dal provider interessano le seguenti tariffe: la TIM Supreme, Five IperGo e Iron.

I clienti che in passato hanno sottoscritto queste ricaricabili si ritroveranno a pagare un extra pari a 2 euro al mese. Per ottemperare a questo rincaro sui costi, TIM ha previsto altresì una sorta di compensazione per tutti gli abbonati. Gli utenti, infatti, si ritroveranno una quota aggiuntiva di 20 Giga per navigare in rete. La quota aggiuntiva per internet non necessita di attivazione e si aggiunge di default sul proprio profilo tariffario.

Le rimodulazioni di TIM interessano solo ed esclusivamente i vecchi clienti del gestore italiano. Come per gli altri operatore anche TIM ha previsto invece una garanzia per tutti i nuovi clienti. Gli abbonati che sottoscrivono ex novo una tariffa avranno costi bloccati per il primo semestre di abbonamento. Nei primi sei mesi dall’attivazione della SIM non saranno quindi previste rimodulazioni sui costi.