A quanto pare i guai e gli strascichi per Nvidia a seguito del furto dati pesantissimo subito gli scorsi giorni, se infatti nei giorni seguenti l’azienda californiana ha dovuto tirare i conti con n ricatto in piena regola da parte di Lapsus$, gruppo sudamericano di hacker che ha poi successivamente pubblicato in rete tantissime info in merito la tecnologia DLSS e le future schede di casa Nvidia, ora la società deve tirare i conti con qualcosa di molto più dannoso e fastidioso.

Stando alle ultime segnalazioni gli hackers nelle ultime ore stanno diffondendo in rete numerosi e nuovi malware particolari, si tratta infatti trojan firmati digitalmente con i certificati di Nvidia, i quali fanno risultare i programmi come legittimi agli occhi dei sistemi operativi che li eseguono senza bloccarli e garantiscono loro l’accesso anche a livello profondo come il kernel di sistema.

As part of the #NvidiaLeaks, two code signing certificates have been compromised. Although they have expired, Windows still allows them to be used for driver signing purposes. See the talk I gave at BH/DC for more context on leaked certificates: https://t.co/UWu3AzHc66 pic.twitter.com/gCrol0BxHd

— Bill Demirkapi (@BillDemirkapi) March 3, 2022