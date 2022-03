In una serie di aggiornamenti incrementali, Sony ha aggiornato alcuni dei suoi smartphone Xperia con il tanto atteso sistema operativo Android 12. Mentre Google è al lavoro per sviluppare la prossima versione del suo sistema operativo mobile, diversi produttori di telefoni stanno lavorando instancabilmente per aggiornare i propri dispositivi in ​​termini di software.

All’inizio di questa settimana, Sony ha iniziato a distribuire Android 12 sugli smartphone Xperia 5 II e Xperia PRO. L’Xperia 1 II è l’ultimo dispositivo Xperia a ricevere l’aggiornamento ad Android 12, secondo l’azienda giapponese.

Xperia 5 II si prepara a ricevere Android 12

Secondo un suggerimento di XDA Developers, Sony ha ora iniziato a distribuire Android 12 per l’Xperia 5 II in Europa, Stati Uniti e Asia. Nell’articolo si dice che l’aggiornamento è disponibile per un numero selezionato di modelli, inclusi XQ-AS52 (Europa), XQ-AS62 (Stati Uniti) e XQ-AS72 (Asia-Pacifico) (Asia).

Questo è un aggiornamento di grandi dimensioni, quindi assicurati di avere almeno 1,5 GB di spazio di archiviazione gratuito disponibile, altrimenti non sarai in grado di installare Android 12 correttamente. Un altro punto importante da notare è che l’aggiornamento include solo la patch di sicurezza di gennaio 2022, mentre Google dovrebbe rilasciare la patch di sicurezza di marzo 2022 in qualsiasi momento subito dopo.

Considerando che l’Xperia 5 II è stato rilasciato circa due anni fa e riceverà presto il suo secondo importante aggiornamento del sistema operativo Android, non è chiaro se Sony intenda offrire o meno ai clienti Android 13. In tal caso, aspettatevi che sia accessibile non prima dell’inizio del 2023.