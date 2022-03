IPTV: rischio multa sempre più elevato, la Guardia di Finanza identifica 500.000 utenti

Rischiare a tal punto da beccarsi una multa superiore ai 1000 € potrebbe essere una vera e propria ammissione di stupidità. Le IPTV consentono al pubblico di risparmiare ma bisogna ricordare che il tutto avviene in maniera estremamente illegale. La pirateria sta riuscendo a coinvolgere una cornice di pubblico sempre più ampio, ma la Guardia di Finanza resta attenta in merito alla situazione. Nuove indagini sarebbero state condotte con successo proprio durante l’ultimo mese, portando alla scoperta di piattaforme estremamente rilevanti.

IPTV: la Guardia di Finanza ha scoperto mezzo milione di utenti in Campania

La scoperta è incredibile: 500.000 utenti in una sola piattaforma, dislocati in tutta Italia. Il server era ubicato in Campania, dove a gestire il tutto ci pensava a distanza un giovane di 25 anni residente addirittura a Dubai grazie ai proventi illeciti. Ora tutti potrebbero essere multati mentre gli indagati sono 20.

La legge del resto è molto chiara e come descrive ormai da diverso tempo, viene punita la persona che “abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento”.