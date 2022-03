La prossima versione di WhatsApp includerà parecchie novità per la gestione dei messaggi audio lasciati in chat. I cosiddetti vocali guadagneranno un ruolo di primo piano nella gestione delle conversazioni grazie al prossimo aggiornamento in programma dal team Meta.

Ciò che viene indicato come uno dei migliori strumenti di contatto della comunicazione moderna acquista ulteriori opzioni di utilizzo. Finalmente è arrivato il momento di ottenere un update minore ma indispensabile per utenti Android ed iOS stanchi di maneggiare enormi tastiere digitali per risposndere ai messaggi. Scopriamo cosa è in arrivo.

WhatsApp: messaggi vocali rinnovati da un aggiornamento in atesa

Già in dicembre si era discusso del fantomatico aggiornamento WhatsApp per i messaggi vocali che nelle intenzioni dello sviluppatori dovevano palesare le onde dentro le bolle. la distribuzione per le versioni mobile di questo update è stata avviata per la versione stabile dell’applicazione.

Ciò si configura nella possibilità che una volta inviato il vocale sarà possibile vedere la traccia audio e non più la semplice linea retta orizzontale piatta. Una modifica di entità minore ma che concorre a fornire una migliore informazione visiva rappresentando al meglio l’intensità sonora della traccia secondo per secondo.

In ultima analisi, inoltre, è arrivata anche una novità con la Beta WhatsApp 2.22.6.2 dove si palesa la possibilità di scegliere con chi condividere le impostazioni relative alla condivisione dello Stato direttamente dalla sua scheda. Le voci tra cui scegliere sono ora:

I miei contatti

I miei contatti eccetto…

“Condividi con”..

Le medesime viste fino ad oggi ma con l’aggiunta possibilità di accedervi in maniera del tutto più intuitiva visto che non è più necessario passare per le Impostazioni e le opzioni Privacy dell’Account.