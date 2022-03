Con l’annuncio della versione next-gen di Grand Theft Auto V, Rockstar Games ha rilasciato anche nuove informazioni per GTA Online. Il titolo multiplayer infatti si prepara a debuttare ufficialmente su PlayStation 5 e Xbox Series X|S così come la modalità single player.

A partire da queste ore, i giocatori PlayStation 4 e Xbox One potranno iniziare a trasferire i propri salvataggi su Rockstar Games Social Club. A partire dal 15 marzo sarà possibile scaricare Grand Theft Auto V e GTA Online in versione next-gen dai rispettivi store e ritrovare tutti i salvataggi.

Sarà possibile trasferire sulle nuove console tutti i progressi della modalità storia ma anche tutti i personaggi creati per GTA Online. Inoltre, nella versione multiplayer, verranno trasferiti anche i GTA$ ottenuti tramite gli acquisti di Shark Card e i crediti accumulati in game, tutti i business, armi, veicoli, proprietà, vestiti e statistiche. In questo modo sarà possibile riprendere a giocare esattamente da dove si è lasciato.



A partire dal 15 marzo, GTA Online supporterà le console next-gen e sarà possibile trasferire il proprio personaggio su PlayStation 5 e Xbox Series X|S

Per effettuare l’upload del salvataggio è necessario entrare nel gioco dalla console old-gen e mettere il gioco in pausa. Dal menù bisogna selezionare la voce Upload Save Game e attendere la fine del caricamento. Una volta che il processo è terminato, il salvataggio sarà presente su Rockstar Games Social Club.



Rockstar Games sottolinea che è possibile caricare solo un salvataggio alla volta per piattaforma e lo stesso resterà attivo per 90 giorni. Inoltre, un aspetto molto importante da tenere a mente è che la migrazione dei contenuti può avvenire solo attraverso console della stessa famiglia. Questo significa che gli utenti PS4 potranno passare solo a PS5 e i giocatori Xbox One solo su Xbox Series X|S.