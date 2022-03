Il volantino Comet che attualmente potete trovare attivo nei vari punti vendita in Italia, oltre che sul sito, nasconde al proprio interno occasioni incredibili in grado di aiutare i consumatori a risparmiare al massimo delle proprie possibilità, sui vari acquisti effettuati.

Le limitazioni territoriali sono praticamente nulle, come anticipato gli sconti sono da considerarsi attivi ovunque, alla stessa stregua del sito ufficiale, il quale come al solito del resto, prevede la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, solo nel momento in cui l’ordine avesse un valore superiore ai 49 euro. Gli utenti che invece spenderanno più di 199 euro, potranno invece richiedere la cosiddetta rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero.

Comet: che occasioni speciali vi attendono

Sconti pazzeschi attendono gli utenti da Comet, i più interessanti, parlando della telefonia mobile, paiono essere quelli legati al mondo Samsung, con un focus importante sugli ultimissimi top di gamma disponibili: Galaxy S22, S22 Ultra e S22+. Chiaramente i prezzi finali di vendita sono più vicini ai listini di quanto avremmo sperato, poiché partono da un minimo di 879 euro, sino ad arrivare alla richiesta più onerosa, i 1279 euro necessari per l’acquisto dell’S22 Ultra.

Sempre nel medesimo volantino, invece, risultano disponibili anche modelli decisamente più economici, quali possono essere ad esempio Galaxy A12, disponibile a 149 euro, passando anche per Galaxy A52, il cui prezzo finisce a fermarsi sui 329 euro. Ogni altra informazione in merito è rimandata direttamente a questo indirizzo.