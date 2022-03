Sony produce ancora smartphone con un discreto successo, soprattutto in Europa e Giappone. I telefoni dell’azienda si sono definitivamente adattati ai nuovi design in voga nel corso degli anni, rifiutandosi di adottare tacche, mantenendo bordi sottili e incorporando display con rapporto 21:9. L’aspetto del nuovo Xperia 1 IV ne è la conferma.

Per alcuni, questo dispositivo potrebbe sembrare uscito dal 2017, ma altri acquirenti potrebbero preferire questo design all’aspetto rigido, lineare e senza cornici. Xperia 1 IV sembra anche avere bordi più piatti rispetto al suo predecessore e un display 21:9 da 6,5 ​​pollici. Sostanzialmente, se hai amato ciò che Sony ha fatto con i suoi telefoni negli ultimi anni, amerai anche questo modello.

Xperia 1 IV: design rigido e altre caratteristiche trapelate online sul nuovo smartphone Sony

Passando al retro, la fotocamera è molto simile a quella del Sony Xperia 1 III dell’anno scorso. Le differenze si notano se si mettono i due telefoni uno accanto all’altro (l’Xperia 1 IV dovrebbe avere dimensioni fisiche leggermente inferiori ai 164,7 x 70,8 x 8,3 mm). A prima vista è difficile notare una reale differenza. Le colorazioni disponibili, invece, dovrebbero essere due: verde opaco e nero.

Il lato destro include i tasti del volume, un pulsante di accensione (scanner di impronte digitali incorporato) e persino un pulsante per scattare foto. Nella parte inferiore c’è uno slot per schede SIM e una porta USB-C, mentre nella parte superiore è presente un jack per le cuffie da 3,5 mm. Abbastanza raro se consideriamo che anche i dispositivi di fascia media ormai ne sono privi.

Non è ancora disponibile un elenco completo delle specifiche. Se questo modello è simile a quello dell’anno scorso, ci aspettiamo l’ultimo SoC di punta di Qualcomm (in questo caso, lo Snapdragon 8 Gen 1) e una RAM notevole.