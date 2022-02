La serie Snapdragon Wear 4100 di Qualcomm sembra decollare man mano che gli OEM adottano la piattaforma per i loro dispositivi indossabili. Tuttavia, un nuovo rapporto afferma di avere specifiche sul nuovo chip di Qualcomm, lo Snapdragon Wear 5100, che potrebbe offrire miglioramenti significativi rispetto al suo predecessore.

Il nuovo chipset sarà progettato con quattro core ARM Cortex-A53 con clock a 1,7 GHz e una GPU Adreno 702 con clock a 700 MHz. Finora, questo è coerente con ciò che abbiamo sentito sullo Snapdragon Wear 5100, il che implica che potrebbe non essere un aumento significativo rispetto allo Snapdragon Wear 4100, che ha la stessa configurazione.

Qualcomm si prepara a rilasciare il nuovo chipset

Secondo WinFuture, il chipset viene prodotto con un processo a 4 nm, il che lo renderebbe molto più efficiente del processo a 12 nm del chip esistente. Questo lo pone appena davanti all’Exynos W920 presente nel Galaxy Watch 4, che è costruito su una tecnologia a 5 nm.

Inoltre, la storia suggerisce che Qualcomm stia testando il chip con 2 GB e 4 GB di RAM, il che lo collocherebbe al di sopra di tutti i migliori orologi Wear OS che abbiamo visto finora. Ciò significa che gli orologi Wear OS non solo saranno più efficienti, ma saranno anche in grado di gestire più app e attività senza rallentare.

Come con l’attuale iterazione, si dice che Qualcomm stia lavorando su due varianti di chipset, inclusa un’opzione “Plus” con un coprocessore QCC5100 a bassa potenza. Questo chip è presente in alcuni dei migliori auricolari wireless e può offrire funzionalità di apprendimento automatico per l’elaborazione dell’assistente vocale e funzionalità di monitoraggio ambientale come il monitoraggio del sonno e il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca.

Nonostante abbia quasi due anni, Snapdragon Wear 4100 di Qualcomm funziona bene sugli smartwatch Wear OS e può essere trovato anche in altri dispositivi indossabili come gli occhiali intelligenti. Questo è forse il motivo per cui l’azienda non vede la necessità di cambiamenti significativi con il prossimo chipset, con un focus sull’efficienza, qualcosa in cui Wear OS non è stato particolarmente eccellente. Tuttavia, le specifiche di Snapdragon Wear 5100 potrebbero cambiare prima del suo rilascio.