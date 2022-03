Le nuove offerte del volantino Esselunga fanno sicuramente risparmiare moltissimo tutti gli utenti che da tempo stavano aspettando l’occasione giusta per mettere mano al portafoglio, riuscendo a spendere poco su ogni prodotto di tecnologia generale.

Il risparmio passa per tutti i negozi sparsi per il territorio nazionale, dovete infatti ricordare che gli acquisti sono tranquillamente effettuabili solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, non sul sito ufficiale. In aggiunta, i singoli prodotti sono distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi, oltre che naturalmente nella loro classica versione no brand.

Esselunga: il volantino con le migliori offerte

Uno splendido concentrato di offerte attende gli utenti da Esselunga, con questo volantino, attivo fino al 2 marzo 2022, sia ha la possibilità di spaziare dai top di gamma, sino a scendere verso la fascia più bassa della telefonia mobile.

Il miglior dispositivo attualmente in commercio, è chiaramente l’ottimo Apple iPhone 12, il cui prezzo si aggira oggi attorno ai 799 euro. Il prodotto in questione non è l’ultimo modello in commercio, sebbene comunque presenti specifiche tecniche di altissimo livello, come display OLED da 6,1 pollici, ma anche 128GB di memoria interna, connettività 5G, doppia fotocamera posteriore e riconoscimento facciale 3D.

Dall’altro lato della barricata troviamo uno Xiaomi Redmi Note 8 2021 di fascia bassa, infatti disponibile a soli 139 euro, con il quale è possibile scoprire prestazioni discrete, perfettamente in linea con il prezzo di appartenenza. Per i dettagli del volantino, non perdetevi direttamente questo link.