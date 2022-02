Incredibili prezzi bassi attendono gli utenti da Coop e Ipercoop, recandovi in un qualsiasi punto vendita in Italia, infatti, potrete approfittare di offerte specialissime, e di prezzi decisamente inferiori al normale, da cogliere al volo per risparmiare al massimo.

Il volantino attualmente attivo sul territorio, non presenta differenze territoriali di alcun tipo, in altre parole può essere sfruttato in ogni negozio, godendo ugualmente dell’estrema qualità dei prodotti selezionabili. In aggiunta, dovete ricordarvi che i prodotti sono tutti distribuiti no brand, ovvero con aggiornamenti rilasciati dal produttore, ed anche con garanzia della durata complessiva di 24 mesi.

Coop e Ipercoop: occasioni ed offerte per tutti

Grazie al volantino corrente di Coop e Ipercoop, tutti gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di acquistare uno smartphone di fascia alta, come l’Apple iPhone 13, pagandolo solamente 879 euro, sempre alle medesime condizioni, ovvero no brand con garanzia di 24 mesi.

Nel momento in cui, invece, si fosse interessati ad un prodotto decisamente meno performante, allora la scelta potrebbe effettivamente ricadere sul realme C25Y, un dispositivo in vendita a poco meno di 150 euro, con il quale si possono raggiungere discrete prestazioni generali.

Questi sono solamente alcuni piccoli esempi di ciò che effettivamente vi attende nel periodo corrente da Coop e Ipercoop, se volete approfondire la conoscenza dell’ottima campagna promozionale delle aziende, non dovete fare altro che ricorrere all’apertura del link diretto al sito ufficiale, con il quale scoprire ogni altra offerta in merito.