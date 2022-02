Secondo alcune fonti, Realme si sta preparando a svelare il suo ultimo smartphone della serie V Realme, il Realme V25, in Cina il 3 marzo. Il nuovo smartphone si unisce all’offerta del Paese di dispositivi 5G a basso costo. Il design posteriore del dispositivo è stato svelato qualche giorno fa, così come la conferma della sua capacità di cambiare colore. Anche un SoC Qualcomm Snapdragon 695 è stato confermato tramite un benchmark Geekbench trapelato.

In effetti, tutti questi dettagli trapelati indicano che Realme V25 è un Realme 9 Pro ribattezzato, che è diventato ufficiale in India pochi giorni fa. Secondo una nuova fonte, lo smartphone potrebbe essere rinominato OnePlus Nord CE 2 Lite e aggiunto alla gamma OnePlus.

OnePlus Nord CE 2 Lite potrebbe non sorprendere i fan

Realme è noto per non aver rilasciato i suoi smartphone della serie V nei mercati internazionali. Quindi il Realme V25 non farà eccezione. Poiché Realme V25 è molto identico a Realme 9 Pro, possiamo capire perché l’azienda non lo introdurrà nei mercati esteri. Lo scenario è leggermente diverso con OnePlus Nord CE 2 Lite. Il telefono potrebbe essere alimentato dallo stesso hardware di Realme V25 o Realme 9 Pro. Tuttavia, il software sarà radicalmente diverso. Non saremmo sorpresi se OnePlus abbandonasse anche il design che cambia colore.

Pricebaba ha rivelato gli schemi di OnePlus Nord CE 2 Lite qualche giorno fa. Possiamo osservare alcuni parallelismi tra l’immagine e il Realme 9 Pro introdotto di recente. Poiché le specifiche dichiarate sono quasi le stesse, possiamo dedurre che il dispositivo sarà lo stesso. La differenza fondamentale, ancora una volta, sarà nel reparto software.

Secondo i rapporti, OnePlus Nord CE 2 Lite avrebbe uno schermo LCD da 6,58 pollici a 120 Hz. Inoltre, lo smartphone offre fino a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Avrà una fotocamera selfie da 16 MP e una configurazione a tripla fotocamera con una fotocamera da 64 MP. Vale la pena ricordare che Realme 9 Pro ha una fotocamera ultrawide da 8 MP, tuttavia Realme V25 avrà solo una fotocamera macro da 2 MP. La domanda principale ora è se il Nord CE 2 Lite includerà la stessa configurazione. Lo smartphone include anche una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W.