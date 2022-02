Trony riesce sempre a stupire il pubblico italiano, mediante il lancio di una campagna promozionale davvero incredibile, con la quale permette comunque agli utenti di godere di importantissimi sconti speciali, indipendentemente dalla categoria merceologica richiesta.

L’ampia disponibilità sul territorio, e non solo, è il filo conduttore che accomuna l’intero volantino di Trony, al cui interno si trovano incredibili occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Tutti i prezzi coinvolgono la variante no brand, per quanto riguarda la telefonia mobile, ed anche la garanzia della durata complessiva di 24 mesi.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, vi attendono codici sconto veramente gratis e tante offerte da non perdere di vista.

Trony: le occasioni sono assolutamente incredibili

Il meccanismo che regola l’eccellente campagna promozionale di Trony già lo avevamo visto ed apprezzato in passato, al suo interno si trova infatti la possibilità di ricevere uno sconto del 50% su ogni acquisto, a patto che si aggiungano al carrello due modelli con prezzi differenti di almeno 5 euro.

In scadenza il 9 marzo 2022, la campagna promozionale promette un qualcosa di veramente apprezzatissimo dalla maggior parte degli utenti, ovvero ricevere una riduzione fissa ed immediata, del valore pari al 50% del modello meno caro della coppia selezionata. Le limitazioni sono pochissime, la soluzione è attivabile su qualsiasi categoria merceologica, ed in ogni negozio sul territorio. Ricordatevi, inoltre, che lo sconto sarà immediato, non si parla di rimborsi postumi o di buoni da utilizzare in un secondo momento.

Gli sconti del volantino Trony sono raccolti direttamente a questo indirizzo.