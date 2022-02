Covid: con Omicron 2 si uscirà dalla Pandemia, si esprimono gli esperti

Il Covid continua purtroppo a modificare la vita delle persone al giorno d’oggi, ma a quanto pare uno spiraglio di luce sarebbe ora più che mai vivo e limpido. Secondo i primi risultati ottenuti mediante varie ricerche riguardanti l’ultima variante è meglio nota con il nome di Omicron 2, sarebbe venuto fuori che questa potrebbe portare addirittura all’uscita dallo stato di pandemia.

Le prime evidenze mostrano infatti che, nonostante questa trasformazione del virus sia ancor più rapida nel trasmettersi, non risulterebbe particolarmente pericolosa. Pian piano dunque il virus potrebbe diventare endemico, non preoccupando più il mondo intero.a pronunciarsi in merito è stato il noto infettivologo Matteo Bassetti che presta servizio presso l’ospedale di Genova:

“La diffusione di Omicron e tra poco della sua gemella omicron 2 ci porterà presto fuori dall’emergenza. Tutti gli indicatori sono in miglioramento. Ora serve tanto buon senso (lo stesso che noi cittadini non abbiamo visto in questa settimana imbarazzante) per portarci fuori dal tunnel nel quale siamo entrati due anni fa. Questa nuova variante non è un problema e non deve creare allarme perché è una ‘sorella’ della variante Omicron che abbiamo visto essere molto contagiosa ma non sta creando stress negli ospedali”.

Covid: Omicron 2 è realmente più rapido nel trasmettersi rispetto ad Omicron?

I risultati delle ricerche da parte di un team di ricercatori di Berna avrebbe prodotto risultati interessanti: la nuova variante sarebbe più rapida nella trasmissione di qualche piccola percentuale rispetto alla precedente:

“Potrebbe essere che BA.2 abbia qualche piccolo vantaggio. BA.2 potrebbe essere, tipo, dall’1% al 3% in più trasmissibile. Quindi la grande domanda ora è: questa piccola differenza sarà sufficiente per questa variante per allungare l’ondata in corso negli Stati Uniti, come è successo in Danimarca?“