Google Pixel 3 riceverà solo un ultimo aggiornamento. L’azienda è ormai nota per la velocità con cui si libera dei dispositivi meno recenti, nonostante il Pixel 3 sia ancora un dispositivo più che valido. Le specifiche non sono così male, quel che ha influito così negativamente sulle vendite è il prezzo di lancio decisamente alto.

Di solito, pensiamo ai telefoni che smettono di ricevere aggiornamenti come se fossero davvero vecchi anche quando non lo sono davvero. Gli aggiornamenti, tuttavia, sono fondamentali, non riguardano solo le nuove funzionalità: ti tengono al sicuro.

La maggior parte degli aggiornamenti Android servono a proteggere i tuoi dati. Le patch mensili di solito non forniscono grandi modifiche (al di fuori di cose come gli aggiornamenti Feature Drop di Google), ma risolvono vulnerabilità di ogni genere. I telefoni non effettuano più solo chiamate. Li usiamo per qualsiasi cosa, anche più di un computer in molti casi. La sicurezza, quindi, diventa cruciale.

Google Pixel 3: l’azienda dice stop agli aggiornamenti in vista dell’arrivo di Android 13

Per i clienti che utilizzano ancora un Pixel 3, è ancora sicuro come gli altri Pixel in questo momento. Certo, l’aggiornamento più recente riguarda una patch precedente rispetto ad altri Pixel attualmente supportati. Ogni mese sarà sempre più indietro. Ad un certo punto, Google ha considerato gli aggiornamenti trimestrali sufficientemente buoni per farne un uso aziendale, sebbene alcune aziende non siano affatto interessate. Per tutte queste ragioni, Android 13 non arriverà per i Google Pixel 3.

I Pixel e altri dispositivi Android recenti hanno un vantaggio in quanto offrono moduli Mainline e APEX per aggiornare le parti principali del sistema Android separatamente dal sistema operativo stesso. Google può implementare molte correzioni e patch di sicurezza tramite questo metodo e Play Services. In definitiva, un dispositivo Pixel al momento è probabilmente più sicuro della maggior parte degli altri telefoni Android, ma il tempo scorre. Senza il supporto delle patch a livello di sistema, alcune vulnerabilità non possono essere risolte, lasciando i clienti sempre meno al sicuro.

Google potrebbe assolutamente fornire patch di sicurezza fino all’arrivo di Android 13 se consideriamo che lo stesso accade anche con la concorrenza. Ci sono situazioni molto più in bilico, ad esempio per i dispositivi Apple. Inoltre, Google ha fornito aggiornamenti Android senza BSP ufficialmente aggiornati per versioni Android recenti su alcuni dispositivi, incluso Pixel 5, il tutto senza l’aiuto di Qualcomm. Ciò significa che, se Google lo volesse, potrebbe probabilmente trovare un modo per inviare gli aggiornamenti necessari. C’è solo una conclusione da trarre: Google semplicemente non vuole continuare ad aggiornare i Pixel 3.