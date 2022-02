Apple è tra le aziende più proficue al mondo, con una capitalizzazione di mercato che ammonta a quasi 3 trilioni di dollari. I suoi dipendenti sembrano a malapena beneficiare di tutto questo successo. Alcuni di loro di diversi Apple Store, negli Stati Uniti, stanno segretamente protestando per chiedere un aumento. Per farlo stanno utilizzando dispositivi Android come parte del loro progetto.

Il dissenso ha visto i dipendenti di almeno due Apple Store statunitensi raccogliere il sostegno dei sindacati nazionali da presentare al National Labor Relations Board. Altre sei sedi sono presumibilmente in fasi piuttosto avanzate del processo di sindacalizzazione. Le buste paga dei dipendenti sono coerenti rispetto a quelle di altri rivenditori. La differenza sostanziale deriva dal fatto che la maggior parte delle altre società non guadagna tanto quanto Apple. Anche l’aumento dell’inflazione e dei prezzi delle case in tutto il paese sta influenzando le decisioni prese in merito. Molti lavoratori sentono che il loro salario non riesce più a tenere il passo.

I lavoratori pro-sindacati hanno parlato ai mass media in via confidenziale. Non svelano le loro identità per evitare possibili ritorsioni da parte dell’azienda. Per evitare intercettazioni e garantire l’anonimato, i suddetti dipendenti avrebbero anche utilizzato chat crittografate e persino telefoni Android. Apple ha più di 270 sedi solo negli Stati Uniti e ha oltre 65.000 dipendenti al dettaglio.

L’azienda è nota per la lealtà dei suoi clienti ma anche dei suoi dipendenti, a riguardo ha registrato una crescita sorprendente negli ultimi anni. Ha generato oltre 365 miliardi in entrata fino al 2021, con un aumento del 33% anno su anno. La società, tuttavia, prevede già di aumentare la retribuzione dei dipendenti al dettaglio tra il 2% e il 10% “a seconda dell’ubicazione e del ruolo che si ha nel negozio”, secondo Bloomberg. Inoltre, raddoppierà il numero di giorni di malattia offerti sia a tempo pieno che per i lavoratori part-time. Ci saranno dei miglioramenti anche per quanto concerne i giorni di ferie e il congedo parentale retribuito.

La lotta iniziata dai dipendenti delle varie sedi è stata ispirata dalle recenti vittorie in diversi negozi Starbucks negli Stati Uniti. Una lotta iniziata quasi casualmente in un punto vendita a Buffalo, New York. Da allora c’è stata una diffusione in quasi 100 negozi in tutto il Paese. Questo motiva i dipendenti di altre aziende di tutto il mondo a combattere per i propri diritti.