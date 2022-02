Il noto produttore Doogee ha da poco annunciato a livello globale il suo nuovo smartphone rugged. Stiamo parlando del nuovo Doogee V20, il quale sarà disponibile per un breve periodo di tempo ad un prezzo al lancio super scontato. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Doogee presenta ufficialmente il nuovo rugged Doogee V20 con un super sconto per i primi 1000 modelli venduti

Doogee V20 è il nuovo smartphone corazzato del noto produttore ed è stato presentato a livello globale in queste ore. Come già accennato, per un breve periodo sarà distribuito ad un prezzo super scontato. Nello specifico, i primi 1000 modelli venduti saranno distribuiti ad un prezzo di 299,99$, ovvero con uno sconto di 100$. Si potrà acquistare su Aliexpress a questo link e anche su Banggood e su Doogeemall.

Il nuovo rugged phone di Doogee si distingue per la presenza sul fronte di un ampio display con tecnologia SuperAMOLED. In particolare, si tratta del pannello Samsung E4 con una diagonale da 6.43 pollici e una risoluzione pari a 2400 x 1080 pixel. Oltre a questo, lo smartphone dispone di una feature unica, ovvero un display posteriore da 1.5 pollici, con cui sarà possibile monitorare le notifiche on arrivo ma non solo.

La backcover è stata molto curata ed è disponibile in diverse colorazioni. Le tinte Wine Red e Knight Black sono realizzate con una rifinitura in fibra di carbonio, mentre la tinta Phantom Grey ha una rifinitura AG frost. Non mancano poi le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810G.

Il comparto fotografico è poi composto da tre sensori da 64, 20 e 8 MP e da una selfie camera da 16 MP. Tra le altre caratteristiche, abbiamo il chip NFC, un tasto personalizzabile, una batteria da 6000 mAh con ricarica rapida da 33W e il supporto dual sim con connettività 5G.