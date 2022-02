Effettivamente potrebbe non avere più senso tenere patente ed altri documenti nel portafogli. Come accaduto per bollo ed assicurazioni è possibile creare un database digitale per la verifica dei documenti ed il confronto in caso di fermo.

Alla mossa decisiva per lo snellimento delle carte pare ci stia pensando Apple che con iOs 15.4 inizia a rivoluzionare tutto. Della funzionalità parla la stessa azienda con un post sul sito ufficiale che data il rilascio della feature ad un momento non meglio precisato del 2022 limitatamente agl USA. Ecco cosa sappiamo.

Patente e documenti nel portafogli digitale di iOS 15.4

Tutto è destinato a digitalizzarsi, documenti compresi. Dopo la CIE presto potrebbe toccare a patente e tessera sanitaria anche in Italia. Al momento in tale direzione si muove solo la società di Cupertino che agisce attraverso il suo Wallet.

Apple continua di fatto ad ottimizzare il codice necessario per la finalizzazione dell’impresa. La seconda Beta di iSO 15.4 ha di fatto catalizzato l’attenzione su una riga di codice particolare che mostra tale avviso:

“Scopri quando la tua patente di guida o carta d’identità è pronta per l’uso e ricevi aggiornamenti importanti sui tuoi documenti”.

Il funzionamento è semplice come ci si potrebbe aspettare. L’autorizzazione FACE ID o Touch ID fornisce l’accesso alle informazioni personali senza procedere allo sblocco ed alla consegna dei documenti ai responsabili della sicurezza.

L’aggiunta del documento sarà altrettanto semplice e ricalcherà la procedura prevista per l’associazione di una nuova carta di credito. Basterà toccaer il tasto + in alto su Wallet ed effettuare la scansione del documento. Si termina la procedura con un selfie di autenticazione dinamico con movimenti del capo. Fatto questo il documento sarà aggiunto al portafogli elettronico. I dati, ovviamente, saranno crittografati secondo lo standard ISO 18013-5 mDL.