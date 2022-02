Pagare il canone RAI in bolletta è stata una decisione presa per prevenire l’evasione fiscale, ma ha dato per scontato che ogni nucleo familiare disponga di almeno un dispositivo in grado di trasmettere i programmi della rete pubblica nazionale.

In parte è così, ma ci sono molte famiglie che non hanno interesse nel possedere una TV o uno smartphone in grado di visualizzare i canali RAI. Proprio per questo motivo esiste una categoria di persone che sono esonerati dal pagamento, purché presentino apposito modulo di dichiarazione sostitutiva. In sostanza, dovranno dimostrare di avere effettivamente diritto all’esenzione.

Anche se si ha diritto all’esonero dal Canone Rai, sarà necessario presentare l’apposita documentazione nei tempi prestabiliti. Una delle scadenze è vicinissima: lunedì 31 gennaio, infatti, sarà l’ultimo giorno disponibile per inviare il modulo di dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate.

Diversamente bisognerà attendere la nuova data, ovvero il 30 giugno. Nel frattempo, però, il semestre sarà considerato imponibile a tutti gli effetti. Questo perché, se richiesta entro il 31 gennaio, l’esenzione sarà valida per tutto l’anno. Diversamente dal caso di una richiesta inoltrata al 30 giugno che, di fatto, renderà esonerato solo il semestre successivo.

Chi ha diritto al rimborso

Per questo motivo è necessario tenere in considerazione la data di scadenza. Se la dichiarazione sostitutiva è presentata dopo il 31 gennaio 2022, comunque entro il 30 giugno, l’esenzione sarà valida solo per il secondo semestre.

In sostanza, la data del 31 gennaio diventa fondamentale per poter ottenere l’esenzione di 12 mesi. Ritardare anche un solo giorno significherebbe perdere sei mesi, nonostante il ritardo nella presentazione del documento sia di fatto contenuto. Non presentare la dichiarazione nemmeno prima del 30 giugno, infatti ti costerà l’esenzione per l’intero anno. Inoltre, va tenuto presente che il documento avrà validità di un anno.

Ciò significa che, in caso di presentazione nel 2021, sarà necessario riproporla nel 2022. Le procedure sono standard: la domanda è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate o tramite PEC, all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai. esso. Altrimenti, puoi procedere sulla carta. L’importante è procedere velocemente. Oppure dovrai mettere mano al portafoglio.