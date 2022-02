Covid e Green Pass: dopo l'addio alle mascherine ci saranno novità, ecco quali

I contagi da Covid hanno fatto registrare un lieve calo durante le ultime settimane. Molti meno contagi quindi rispetto al periodo in cui tutti sembravano essere venuti a contatto con il virus.

Proprio per questo motivo ora sono cambiate alcune regole, tanto da poter eliminare l’utilizzo delle mascherine all’aperto lo scorso 11 febbraio. Ora non si attende altro che lo stesso provvedimento per quanto riguarda le mascherine al chiuso, ma nel frattempo a tenere banco è il discorso che riguarda il Green Pass. Pare infatti che non sia ancora il momento di abolirlo.

Covid e restrizioni: cosa succederà al Green Pass d’ora in avanti e come la pensa al Governo

Veramente a pronunciarsi sono stati i vertici della politica, soprattutto per quanto riguarda il ministero della salute. L’obiettivo è certamente quello di rendere tutti quanto più liberi possibile, ma in questo caso sembra che ci sia ancora bisogno di un po’ di tempo.

Le dichiarazioni da parte del ministro della Salute Walter Ricciardi che è intervenuto a Zona Bianca, sono state le seguenti:

“È opportuno tenere il Green pass ancora per un periodo di tempo prolungato, almeno fino al prossimo inverno“.

Gli ha fatto poi eco Roberto Speranza:

“Sicuramente la situazione è in enorme miglioramento e continuerà ad andare bene. Avremo una buona primavera e un’ottima estate, ma dobbiamo capire che il virus c’è ancora. Non dobbiamo commettere gli stessi errori del passato. È chiaro che possiamo fare praticamente tutto, ma in condizioni di sicurezza. Vaccinazione e Green pass sono i nostri strumenti per questo”.