Con l’avvicinarsi di San Valentino, gli esperti di sicurezza avvertono che i truffatori online stanno cercando di sfruttare questo avvenimento per approfittare delle persone sole.

Le truffe romantiche online non sono una novità. Due decenni fa, un virus che porta il nome “ILOVEYOU” ha infettato milioni di computer spingendo romantici, cuori solitari e curiosi a fare clic su un allegato e-mail fatto che assomiglia ad una lettera d’amore.

“Volevano sapere chi aveva scritto il biglietto“, ha affermato Jon Clay, vicepresidente dell’intelligence sulle minacce per la società di antivirus Trend Micro. “Gli esseri umani vogliono essere amati e vogliono avere ammiratori. Quindi, sfortunatamente, è una truffa molto usata”.

Parlando di dati, la la Federal Trade Commission riferisce che l’anno scorso sono state truffate tante di quelle persone da perder 547 milioni di dollari a causa di truffe che riguardavano motivi romantici. Le perdite totali hanno rappresentato un aumento di quasi l’80% rispetto all’anno precedente e sono state probabilmente guidate da persone in cerca di connessioni durante la pandemia.

Non solo tramite email

Molte truffe romantiche iniziano con una mail, ma a volte i truffatori si mettono in contatto tramite i social media, le app di appuntamenti e i messaggi, afferma Bogdan Botezatu, direttore della ricerca sulle minacce e dei rapporti presso l’azienda di sicurezza informatica Bitdefender.

Secondo una ricerca di Bitdefender, lo spam a San Valentino è aumentato di sette volte nella prima settimana di febbraio, con più della metà di queste email indirizzate a obiettivi negli Stati Uniti.

Anche gli acquirenti dell’ultimo minuto devono stare in guardia. Bitdefender ha individuato un grande picco di e-mail di truffa relative allo shopping di San Valentino, simili a quelle che compaiono in occasione di altre feste di shopping pesanti, come il Natale. I truffatori di solito cercano di rubare le informazioni sulla carta di credito o le credenziali di accesso per account di posta elettronica e social media.