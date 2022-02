Nonostante il recente evento di lancio di Samsung fosse chiaramente incentrato sulla serie Galaxy S22, ha anche annunciato l’arrivo di un nuovo tablet Android. Il Galaxy Tab S8 è un pacchetto interessante e, a quanto pare, la domanda per il dispositivo è cresciuta a tal punto che per ora i preordini sono stati interrotti negli Stati Uniti.

Negli Stati Uniti, gli utenti che visitano il sito Samsung.com per preordinare il Galaxy Tab S8, scopriranno che ci sono solo poche configurazioni disponibili. Tutti i modelli Galaxy Tab S8, incluso il Galaxy Tab S8 entry-level e il Galaxy Tab S8 Ultra di fascia alta, sono attualmente esauriti. Solo il Galaxy Tab S8+ è ora disponibile per il preordine ed è disponibile solo nella colorazione argento.

Galaxy Tab S8 è il nuovo tablet della società

In un’intervista con XDA, Samsung ha rivelato che i preordini sono stati interrotti per il momento poiché l’azienda si sforza di ‘soddisfare l’entusiasmo e la domanda dei consumatori’. Il testo completo della dichiarazione di Samsung è il seguente:

Siamo felicissimi dell’accoglienza positiva della nostra nuova serie Galaxy Tab S8 da parte dei consumatori. I preordini per Galaxy Tab S8 Ultra e Galaxy Tab S8 saranno momentaneamente sospesi su Samsung.com a causa dell’elevato volume di vendite ricevute nelle ultime 48 ore. Stiamo lavorando duramente per soddisfare l’alto livello di interesse e domanda dei consumatori. Si prega di controllare di nuovo per ulteriori informazioni.

Vale la pena notare che questo problema di stock riguarda esclusivamente Samsung.com. I preordini per il Galaxy Tab S8 sono ancora disponibili in vari negozi per tutte le sue configurazioni.