Iliad batte la fibra di Iliad e TIM: 15,99 euro al mese con fibra a 5 Gigabit

Stando a quanto riportato, Iliad avrebbe concentrato tutto il suo potere all’interno di una nuova avventura. Stiamo parlando della fibra ottica, la quale non resta più a fare solo delle grandi aziende che tutti conoscono ma anche del provider proveniente dalla Francia.

Più volte si è parlato di poter portare benefici agli utenti, quelli che già avevano sottoscritto in massa offerte di livello. Secondo quanto riportato però moltissime persone avrebbero richiesto la fibra a Iliad, che già diversi mesi fa aveva cominciato a sviluppare tale idea. Questa oggi è realtà e con i massimi sforzi.

Secondo i primi feedback, molte persone sarebbero super soddisfatte dell’esperienza vissuta. I prezzi poi sono talmente bassi da spingere anche i più restii a fare una prova. In basso trovate tutti i dettagli in merito.

Iliad sforna la sua migliore offerta di sempre e su rete fissa: ecco per 15,99 euro la fibra super veloce

Grande scalpore è scaturito dall’ultimo lancio dell’offerta in fibra ottica di Iliad. Tante persone non si attendevano un prezzo così basso, ovvero pari a 15,99 € al mese per sempre per tutti coloro che sono già clienti mobili del gestore.

Da precisare che chi non lo è pagherà 23,99 € al mese per sempre, prezzo sempre molto basso. All’interno dell’offerta ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili italiani ed internazionali con fibra ottica a 5 gigabit. Grandi risultati sono stati ottenuti però anche dal nuovo modem Iliadbox, il quale è in grado di sostenere un’ampiezza tale di banda ma soprattutto dotato internamente di tante funzionalità.