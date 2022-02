I nuovi sconti attivati da Comet possono davvero far risparmiare più utenti possibili sul territorio nazionale, in questo modo tutti sono contenti di avere la possibilità di accedere ai migliori prodotti, senza mai doversi sforzare troppo nella spesa complessiva da sostenere.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente conveniente su innumerevoli prodotti, tra questi spiccano chiaramente gli smartphone, distribuiti con garanzia di 24 mesi ed anche completamente sbrandizzati, ciò sta a significare che tutti gli aggiornamenti vengono rilasciati direttamente dal produttore, e sono più tempestivi in confronto a quelli rilasciati da un qualsiasi operatore telefonico.

Comet: tante nuove offerte per tutti gli utenti

Il volantino Comet riserva piacevoli sorprese a tutti gli utenti che sono alla ricerca della perfetta occasione per risparmiare, al suo interno si trovano ottimi sconti applicati su alcuni dei migliori top di gamma degli ultimi mesi. Tra questi spicca chiaramente il recentissimo Apple iPhone 13, un dispositivo in vendita a soli 829 euro, se considerata la sua recente commercializzazione, e la variante da 128GB di memoria interna. In aggiunta annoveriamo comunque anche galaxy S21 FE, disponibile a 599 euro, passando anche per l’ottimo galaxy Z Flip3, disponibile a 799 euro.

Coloro che invece sono alla ricerca di un modello decisamente più economico, potranno fare affidamento su Vivo V21, Redmi Note 10 Pro/S o 9AT, passando anche per Oppo Find X3 Lite, Vivo Y21s o Vivo V21. Tutti gli sconti che vi abbiamo raccontato, e tantissimi altri prezzi, sono da considerarsi validi ed attivi sul sito ufficiale, raggiungibile a questo link.