Il 2023 potrebbe essere l’anno in cui Apple procederà finalmente con il lancio del suo primo visore per la realtà aumentata e virtuale. Spesso indicato con il nome di “Apple Glass”, seppur probabilmente in maniera erronea se tenuto conto delle indiscrezioni trapelate sui prossimi dispositivi in arrivo, il visore AR e VR del colosso di Cupertino potrebbe essere a un passo dalla sua messa a punto finale. Le ultime voci emerse in rete svelano, infatti, alcuni dettagli su quello che dovrebbe essere il sistema operativo realizzato dall’azienda.

Apple: realityOS sarà il sistema operativo per i dispositivi AR e VR!

realityOS è il nome del sistema operativo Apple destinato ai suoi dispositivi dedicati alla realtà virtuale e aumentata. Secondo alcune voci recentemente diffusesi in rete, il colosso di Cupertino avrebbe già completato lo sviluppo del sistema operativo preparandosi così a procedere con il lancio di quello che sarà il suo primo visore AR e VR.

Il lancio del visore Apple potrebbe avvenire entro la fine di quest’anno, anche se buona parte delle fonti ritengono che sarà il 2023 l’anno nel quale il colosso di Cupertino si introdurrà nella scalata al primato nel settore della realtà aumentata e virtuale. L’azienda sfiderà così Meta, che ha recentemente intrapreso la sua iniziativa che mira a realizzare un metaverso nel quale consentire agli utenti di connettersi annullando ogni tipo di distanza.

Sul dispositivo Apple non si hanno ancora particolari informazioni, sappiamo al momento che sarà un visore particolarmente leggero rispetto a quanto attualmente in commercio e che il costo non sarà del tutto indifferente.